Bredevoort houdt rustige Slingeplas

Passend voor de plas

Langjarig pachtcontract

Mensink wil een langjarig pachtcontract met de gemeente. Dat wil Aalten ook, zegt wethouder Ted Kok. Hij erkent dat er rondom de Slingeplas geen draagvlak was voor de plannen van Leisurelands. De gemeente betaalt de oorspronkelijke aankoopprijs, vermeerderd met de waarde van de ontwikkelingsmogelijkheden van Leisurelands. Dat is bij de aankoop in 2014 ook zo afgesproken. Dat wordt omgezet in een jaarlijkse pacht voor De Twee Bruggen. Ted Kok: ,,Zij pachten het op basis van het huidige gebruik, zorgen voor onderhoud en instandhouding van de kwaliteit van het zwemwater.” Kok gaat ook uit van een contract voor bijvoorbeeld 25 jaar.

Speerpunt voor De Twee Bruggen

Volgens Mensink is zo’n langdurige pacht in het belang van De Twee Bruggen. ,,Ik wil zorgen voor het actieve en sportieve karakter, het strand, surfen en kanoën. De Slingeplas is ook nu al een speerpunt in de verkoop van onze recreatieve product. Ik ga stevig investeren in het camperterrein, de kiosk, het sanitair.”



De Twee Bruggen wordt binnen enkele jaren uitgebreid met een hotel met zestig kamers. ,,De Slingeplas is in lijn met dat toekomstplan, het past bij onze gasten en het type bedrijf dat we willen zijn.”