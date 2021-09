Bredevoort schittert ouderwets als lichtjesstad

Met een wandelroute, een fietsroute en een autoroute zijn er deze keer drie manieren om Bredevoort Schittert te beleven. De primeur was voor ouderen en mensen met een beperking, waarvoor twee donderdagavonden zijn gereserveerd. In eigen tempo kunnen ze dan het lichtspektakel in zich opnemen.



De belangstelling daarvoor is groot, zo’n 350 mensen hebben zich aangemeld. Met rollator, rolstoel of wandelstok volgen ze de route langs de gracht, in het vestingpark en de straten van Bredevoort, die allemaal zijn uitgelicht met sfeervolle lichttaferelen en vele duizenden waxinelichtjes.