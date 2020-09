Bredevoorts café De Zwaan dicht; boeken en curiosa te koop

Geen voorrang op coronatest voor zorgperso­neel en docenten in teststraat Zelhem

23 september ZELHEM - Zorgpersoneel en leraren kunnen zich in de Achterhoekse teststraat in Zelhem niet met voorrang laten testen op corona. Zij moeten naar de testlocatie van de GGD in Apeldoorn om nog dezelfde dag de uitslag te krijgen.