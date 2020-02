Breedenbroek wil nu een elektrische dorpsauto

De gemeente Oude IJsselstreek en de provincie Gelderland hebben alvast subsidie toegezegd.



De dorpsauto van de stichting Modern Naoberschap in Breedenbroek rijdt inmiddels zo’n vier jaar rond. Er zijn dertien chauffeurs die vrijwillig achter het stuur kruipen om met name ouderen naar dokter, ziekenhuis of familie of vrienden te rijden. ,,Het is een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer”, zeggen vrijwilligers Willy Vinkenvleugel en Willy Baakman. ,,Je haalt mensen uit een isolement door ze naar plekken te brengen waar ze anders niet meer zo snel zouden komen.”



De passagiers betalen een instaptarief van 2 euro en daarna 30 cent per kilometer. Dat bedrag is niet kostendekkend.