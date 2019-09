Breek! Nathalie Baartman treedt op in Neede

Breek is een subtiel-hilarische voorstelling over kwetsbaarheid. Over het ongemak van stilte. Alles op het randje van de gekte. Ze zei: Neem een “breek”, joh. Kaarten a € 13,-- zijn te verkrijgen en te reserveren bij Tabakorie Rona, Oudestraat 6 in Neede of aan de zaal a € 15,-- (een half uur voor aanvang) bij de Dr. Van Gellicumzaal aan de Julianalaan 12 A in Neede.