Brenda op de trekker door de sneeuw om thuiszorg te geven: ‘Ik vroeg me af: hoe kom ik in Ulft?’

,,Mijn man heeft me met onze kleine trekker losgetrokken’’, vertelt Duitshof.



,,Inmiddels vroeg ik me af: hoe kom ik in Ulft? Normaal is dat een autoritje van een kwartier en ik moest er om 7 uur zijn. Met de open trekker naar Ulft rijden vonden we geen goed idee. Bij de buurman, die een boerderij heeft, brandde licht. Ik heb aangebeld en we mochten de tractor meenemen. Dat is nog eens naoberschap, of niet? Ik kan zelf tractor rijden, maar mijn man ging achter het stuur. Kort voor de middag heeft-ie me weer opgehaald.”