Daardoor gaat die verhoging pas later in. Het gaat om zo'n 450 huurders. Omdat de huuraanpassing minimaal twee maanden van tevoren moet worden aangekondigd per brief, gaat voor deze huurders de verhoging niet per 1 juli in, maar per 1 september of per 1 oktober.



Als het nieuwe huurbedrag al is afgeschreven, wordt het verschil verrekend door Wonion. Een extra vakantie zal er door de ‘bonus’ niet in zitten voor de huurders. Wonion verhoogt de huur gemiddeld met 1,6 procent. Op een huur van 600 euro per maand komt dat neer op 9,60 euro.