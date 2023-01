Brieven aan oma maken het verschil in Aalten; jacht op moeilijke woorden van de gemeente

Moeilijke woorden

,,Wat doen jullie eigenlijk", vraagt Eilien. ,,Dat is een goede vraag", vindt wethouder Hans. ,,We praten met veel mensen over hoe we van Aalten een leuke gemeente kunnen maken. Leuk om te wonen, te werken of te bezoeken. En we kunnen soms echt helpen. Als de stoep niet goed is aangelegd, kunnen wij regelen dat de stoep goed gemaakt wordt. Wel moeten we vragen bij de gemeenteraad of dat wel mag. Dat is onze baas.”