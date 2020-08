Broei in noten zorgt voor rookontwikkeling in kaaswinkel Zelhem

Een kaaswinkel en het bovengelegen appartement zijn ontruimd. De winkel was gesloten in verband met de vakantie. De eigenaresse was ten tijde van de brand thuis in haar woning boven de zaak. Zij en haar katten hebben het pand veilig kunnen verlaten.



Volgens de brandweer is door broei in een voorraad noten is er rookontwikkeling ontstaan. De Officier van Dienst heeft het sein brand meester gegeven, maar de brandweer is nog bezig met het ventileren van de ruimtes.