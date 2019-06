Het Gesprek Ieder mens is in staat tot moord, zegt thriller­schrijf­ster Corine Hartman

12:06 Corine Hartman (55) wil dat haar thrillers meer zijn dan spannend. Haar eerste levensjaar bracht ze door in een kindertehuis en daarom is het eigenlijk wachten op een roman over haarzelf. Maar zover is de schrijfster nog niet.