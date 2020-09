Broertjes Jamie en Sean, kitesurfkanjers uit Ulft die tot de wereldtop behoren

Met zijn 14 jaar is Jamie de jongste deelnemer ooit aan de wedstrijd, waarvan de winnaar zich plaatst voor de King Of The Air 2021 in Zuid-Afrika, het grootste kitesurfevenement ter wereld.



Bij kitesurfen laat de sporter op een surfbord zich voorttrekken door een vlieger (kite). Door de snelheid in combinatie met hoge golven laat de sporter zich lanceren om hoog in de lucht – soms op wel 15 meter hoogte – stunts te doen. Dit onderdeel heet ‘big air’. ,,Het vrijheidsgevoel dat je dan krijgt is geweldig!”, zegt Jamie.



Op vrijwel hetzelfde moment dat Sean hoorde dat hij niet was geselecteerd voor de Cold Hawaï Games in Denemarken, kreeg zijn jongere broertje Jamie een mail dat hij er wél verwacht wordt vanaf 12 september.



