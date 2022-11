Brommerrijder raakt gewond bij ongeval in Lichtenvoorde

met video Mooiste boerderij van de Achterhoek staat in Ruurlo, maar hoelang nog? ‘Wij houden ons hart vast’

Boerderij ’t Hiddink is een plaatje. Ligt te pronken aan de Wiersseweg in Ruurlo, pal tegen de tennisclub en het zwembad De Meene aan. Op een van de muren hangt een kersvers schildje: ‘Mooiste boerderij van de Achterhoek 2022’. Dat vervult bewoners René en Annette Swienink met trots. Maar er is ook bezorgdheid. Want de Swieninks vrezen dat hun boerderij moet plaatsmaken voor voetbalvelden.

7 november