Brommerrijder raakt gewond door botsing met auto in Drempt

GGD op toernee langs vaccinatie­twij­fe­laars: ‘We sleuren niemand de bus in’

9:41 Op veel plekken wordt-ie al ingezet en nu zijn ook de GGD’s in deze regio zover dat ze met een mobiele vaccinatie-unit rondgaan om vaccinatie-twijfelaars over de streep te trekken. Eerst informatie, dan desgewenst meteen een prik, dat is de opzet.