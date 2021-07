Brommobiel belandt op de kop in sloot in Steenderen

Ondertussen Stadswan­del­gids Cor van Mossevelde uit Borculo: ‘Meestal red ik het niet in een uur’

22 juli Ook al ben je er geboren en getogen, dat wil nog niet zeggen dat je alles van de geschiedenis van je woonplaats weet. Gelukkig is er een stads- of dorpswandelgids die op de hoogte is van bijzondere details.