Bronckhorst: half jaar uitstel voor routekaart energieneutraal

HENGELO - De gemeenteraad van Bronckhorst heeft besloten de behandeling van de routekaart energieneutraal 2030 uit te stellen tot oktober. Aanleiding is het protest van het actiecomité Op en Um 't Hengelse Zand. Die is tegen windmolens en vindt dat de bevolking te weinig betrokken is geweest bij de totstandkoming van de routekaart.

Voorafgaand aan de vergadering, waarin de routekaart op de agenda stond, bood het actiecomité Op en Um ‘t Hengelse Zand een petitie aan aan burgemeester Marianne Besselink. Hierin wordt de gemeenteraad opgeroepen het besluit over de routekaart uit te stellen. De petitie is volgens het comité ondertekend door meer dan 900 mensen. De aanbieding vond plaats in de hal van het gemeentehuis in Hengelo. De verontruste inwoners van 't Zand, een buurtschap tussen Hengelo en Veldhoek, lieten met luidsprekers het geluid van windmolens horen.

Luidsprekers

De gemeente had in de afgelopen maanden vijf energierally's georganiseerd, avonden waarop bewoners konden meepraten over de routekaart. Tijdens die avonden konden mensen stickers op kaarten plakken op plekken waar volgens hen windmolens of zonneparken zouden kunnen komen. Ook in 't Zand waren enkele stickers geplakt en de kaarten waren op de website van de gemeente bij de routekaart gevoegd. Ze hebben geen enkele rechtskracht, maar ze hadden wel effect op de inwoners. Henk Mentink van het actiecomité zei dat de mensen uit 't Zand ‘zich rotgeschrokken waren’ toen ze de stickers zagen. Ze vormden de aanleiding voor de petitie.

Communicatie

Verschillende fracties wezen er op dat de communicatie over de routekaart niet goed was verlopen. Yoeri Klein Braskamp van collegepartij GBB was verrast over de weerstand vanuit de bevolking. ,,Want de routekaart noemt geen locaties voor windmolens.’’ Toch stelde ook hij dat het document nu niet vastgesteld moet worden.

Geluid