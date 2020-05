Bronckhorst investeert miljoenen in school, sport en dorpen

,,Bronckhorst bestaat 15 jaar en we zitten nu op een kruispunt waarvan we zeggen: doorpakken en investeren is écht nodig om duurzaam en bestendig de komende 15 jaar in te gaan”, zegt Buunk in een toelichting op de perspectiefnota. Dat is de investeringsagenda voor de komende jaren, met daarin de volgens het college belangrijkste projecten in de nabije toekomst.