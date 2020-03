Bronckhorst koppelt vluchtelingen aan burgers: ‘Wij Nederlanders zijn goed in groepjes creëren’

Ana en Anna vormen het eerste van de in totaal bijna dertig koppels die deze avond worden gevormd in het kader van het onlangs opgestarte Buddy to Buddy-project in Bronckhorst.



Het koppelen van vluchtelingen en dorpsbewoners moet voorkomen dat de nieuwkomers in een isolement raken en eraan bijdragen dat ze worden opgenomen in de lokale gemeenschap.



Bij de matches is gekeken naar leeftijd en interesses zoals sport, maar bijvoorbeeld ook naar of iemand wel of geen kinderen heeft. Wat dat betreft zijn de uit Syrië afkomstige Basma Fahad (33) en de Vordense Geertje den Hertog (30) een perfecte match.