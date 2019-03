Het bedrijf is in november begonnen met deze aansluitingen op het breedband-netwerk in het buitengebied van Vorden. In januari 2020 wordt het netwerk afgerond in Steenderen. In totaal gaat het in Bronckhorst, inclusief Doesburg, om ruim 3600 aansluitingen. Vorig jaar heeft 70 procent van de adressen in het buitengebied ingestemd met een aansluiting.

Geen aansluiting

De bedrijventerreinen hebben tot dit moment nog geen aansluiting voor snelle verbindingen via glasvezel. Volgens een woordvoerder van. Glasvezel Buitenaf verandert dat nu. ,,De focus lag vooral op het aansluiten van huishoudens in het buitengebied, omdat er daar simpelweg veel meer van zijn. Naar aanleiding van de vraagbundeling in de gemeente Bronckhorst is nu besloten om de bedrijven en bewoners op de bedrijfsterreinen eenzelfde aanbod te doen. Die pakken we er nu graag bij.”

In Zelhem gaat het om de bedrijfsterreinen Hoge Voort, Vinkenkamp, Industriepark Zelhem en Het Blek, in Hengelo om Winkelskamp en Molenenk, in Steenderen om de bedrijventerreinen Steenderen en Steendersdiek, in Vorden om Werkveld en in Drempt om Rots. De bedrijven in Baak worden tegelijkertijd met de rest van Baak aangesloten.