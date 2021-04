Bronckhorst krijgt tik op de vingers in woningbouwkwestie Hoog-Keppel

Lochemse schrijf­ster Rachel van Charante debuteert met histori­sche thriller: ‘Mijn ziekte was een geluk bij een ongeluk’

22 april Het zijn spannende tijden voor Rachel van Charante. De 35-jarige schrijfster uit Lochem heeft haar debuutroman op de markt gebracht: Het Schuilhuis. Het fictieve verhaal speelt zich grotendeels af in Lochem en is een mix van een historische roman en een thriller. ,,Ik situeerde het verhaal eerst in een fictief stadje, maar besloot later om Lochem als decor te kiezen’’, zegt Van Charante, die vanwege ziekte ervoor koos om te gaan schrijven.