‘Bronckhorst moet handhaven bij illegaal slingerende sloot door bosgebied’

RUURLO - De gemeente Bronckhorst moet opnieuw bekijken of het verleggen van een sloot op een bosperceel aan de Ruurloseweg tussen Hengelo en Ruurlo gelegaliseerd kan worden of ongedaan moet worden gemaakt.

In een einduitspraak is de Raad van State het eens met een aantal omwonenden dat opkwam tegen werkzaamheden op het bosperceel van de Zelhemse ondernemer Bennie Wisselink. Die kapte bomen en verlegde de loop van een sloot zodat die op ‘natuurlijke’ wijze door het landschap slingert.

De Raad van State ziet geen probleem in het zonder vergunning kappen van de bomen en het verleggen van paden, maar wél in het verleggen van de sloot. Dat mag niet zonder vergunning. Omdat er geen concreet zicht is op legalisatie van de slingerende sloot, had de gemeente handhavend moeten optreden tegen Wisselink, blijkt uit de uitspraak.

Vergunning

Of dat nu gaat gebeuren, of dat Bronckhorst alsnog kiest voor het verlenen van een vergunning, moet blijken. In ieder geval ziet de staatsraad geen direct verband tussen de werkzaamheden op het terrein en de al langer lopende plannen van Wissink om een zogenoemd Treehouse Resort te bouwen op het bosperceel. De tegenstanders vrezen dat Wisselink al het werk uitvoert met het oog op dit Treehouse Resort.