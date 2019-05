Bronckhorst moet veel huizen moderniseren voor jonge gezinnen en starters

Er is in Bronckhorst ruimte voor beperkte nieuwbouw: tot 2025 mogen er zo’n vierhonderd nieuwe huizen bijkomen. Die zullen vooral gebouwd worden in de vier grootste kernen Hengelo, Zelhem, Steenderen en Vorden. Die komen er vooral voor starters, ouderen, lagere middeninkomens en mensen met een zorgbehoefte. Uit de Woonvisie blijkt dat rijtjeswoningen in de koopsector het meest gezocht zijn in Bronckhorst.



Er worden tot 2025 geen complete nieuwe woonwijken meer gebouwd in Bronckhorst. De gemeente zoekt het in kleine projecten en laat inbreiding (het opvullen van open plekken in de dorpen) gaan voor uitbreiding.