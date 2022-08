Bronckhorst over afsluiten Laag-Keppel: ‘Omrijden even vervelend, maar moet vanwege veiligheid’

Die wordt door weggebruikers aangewezen als de kwaaie pief, maar volgens Bronckhorst is de afsluiting van zowel de Dorpsstraat áls de Jonker Emilweg (bij Hoog-Keppel) écht nodig. ,,Het aantal voertuigen dat door de Dorpsstraat in Laag-Keppel rijdt, is in korte tijd toegenomen van 5.500 naar 9.000 per dag. Dat kan écht niet meer, deze woonstraat is daar niet op berekend”, zegt een gemeentewoordvoerder.



Reden van de enorme toename van het verkeer is het werk aan de Keppelseweg in Doetinchem, waardoor mensen die normaal daar overheen rijden, nu de route via Laag-Keppel kiezen als alternatief.



Maar het vele extra verkeer zorgt voor gevaarlijke situaties in het idyllische straatje, waarop Bronckhorst samen met de provincie heeft besloten de straat af te sluiten per woensdag.