Bronckhorst start met opruimen drugslab bij Drempt

Drugsloods aan Haven­straat door burgemees­ter Doetinchem gesloten

9 november DOETINCHEM - Een loods aan de Havenstraat in Doetinchem is op last van de burgemeester gesloten. Bij het adres is kort geleden een bord geplaatst waarop te lezen is het drugspand gesloten is. Die sluiting zou al langer - sinds juli - van kracht zijn. Zeven maanden geleden trof de politie op deze locatie een ontmanteld drugslaboratium aan.