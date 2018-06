Bronckhorst trapt Samenloop voor Hoop-serie af

Geheim

"Het blijft bijzonder om te zien hoe een evenement als dit leeft in de gemeente. Bij onze vorige editie, vijf jaar geleden, haalden we 96.000 euro op. Dit was de derde keer dat we de Samenloop in Bronckhorst hielden, maar mensen raken er niet op uitgekeken", aldus Hiddink, die daarmee gelijk het geheim van het succes achter de Bronckhorst-editie aanstipt. "Veel andere organisaties proberen elk jaar een Samenloop te houden. Dat gaat ten koste van de saamhorigheid. Wij houden het één keer in de vijf jaar en dan zie je dat iedereen mee wil en blijft doen om geld op te halen voor dit goede doel."