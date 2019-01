Bronckhorst vraagt ideeën voor andere afvalinzameling

Met het doel meerdere scenario’s te verzinnen om de inkomsten en uitgaven weer gelijk te trekken, wordt het digitale inwonerpanel van Bronckhorst geraadpleegd. De uitkomsten worden in april vervolgens besproken met geïnteresseerde inwoners en raadsleden. Uiteindelijk moet in juli van dit jaar een voorstel op tafel liggen over een nieuw afval- en tarievensysteem.



Een van de opties is om de pilot ‘omgekeerd inzamelen’ verder uit te rollen. Hierbij brengen mensen hun afval zelf weg naar bijvoorbeeld een milieupark. ,,Misschien moeten we dit vertalen naar de hele gemeente’’, zegt wethouder Paul Hofman. ,,Al is dat niet handig voor kwetsbare ouderen. Daar zouden we wat voor moeten verzinnen.”