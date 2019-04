Bronckhorst zet streep door 18 paasvuren, Berkelland legt algeheel stookverbod op

De organisatoren van de grootste 7 paasvuren in Bronckhorst mogen nog wel hopen: de gemeente beslist uiterlijk donderdag of deze vuren ontstoken kunnen worden. ,,We bekijken dan wat mogelijk is en of we extra veiligheidsmaatregelen kunnen treffen zodat de grote paasvuren door kunnen gaan", zegt een woordvoerster van de gemeente. ,,Maar als het niet verantwoordelijk is, moeten we besluiten dat alleen de evenementen kunnen worden gehouden.”