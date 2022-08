Bronzen penning 'Beleef de Berkelstad' voor Thomas Lijfering

BORCULO - Authentiek en creatief, en met Berkelwater in de aderen. Die kwaliteiten worden geroemd in Thomas Lijfering. Zonder hem was er geen zomp gekomen. En zonder zomp geen herleving van een levendige Berkelscheepvaart zoals die nu een toeristische trekker vormt. De 81-jarige Lijfering ontving woensdagmiddag de zevende editie van de Bronzen penning ‘Borculo, beleef de Berkelstad'.

Lijfering was woensdagmiddag aanwezig in De Zompenloze van de Berkelschippers in Borculo, ter gelegenheid van de presentatie van een Berkelkunstwerk op de buitenwand van het botenhuis. Alvorens dat kunstwerk van kunstenaar Jan te Kulve werd onthuld, verraste Peter Nieuwenhuis van Stichting Borculo, beleef de Berkelstad de mede-initiatiefnemer van Stichting Berkelzomp (1987) met de erepenning.

Zevende keer uitgereikt

Het is de zevende keer dat deze bronzen penning werd uitgereikt. Net als het vandaag gepresenteerde kunstwerk buiten is ook de penning van de hand van Jan te Kulve. In 2016 ging de eerste penning naar zeven vrijwilligers van het Brandweer- en Stormrampmuseum. In 2017 was hij voor Stichting Berkelzomp; in 2018 de Stichting Feest- en Herdenkingsdagen Borculo; 2019 de Hendrik Willem Heuvelstichting; in 2020 de IJsclub Borculo en vorig jaar Toeristisch Informatiepunt (TIP) Borculo.

Volledig scherm De bronzen penning van Stichting Borculo, beleef de Berkelstad. © Peter Zandee

Reconstructie zomp, terugkeer haventje

Samen met Wim Braam en Michiel Alma vormde Thomas Lijfering in 1987 het eerste bestuur van Stichting Berkelzomp. „In Enter werd destijds begonnen met het opnieuw bouwen van een zomp naar historisch model. Wat Enter kan, kunnen we zeker ook in Borculo. En ook in Eibergen. Almen en Lochem”, aldus Lijfering in een dankwoordje.

De 81-jarige Borculoër is recent betrokken geweest bij de plannen die volgend jaar uitvoering krijgen, om het oude haventje van Borculo terug te laten keren in de binnenstad.