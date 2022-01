Brood van Achterhoeks meel dat ‘smaakt als een gebakje’ gaat op voor wereldtitel in Parijs

,,Het brood heeft een totaal andere smaak dan normaal brood. Het is net een gebakje”, zegt Som.



De Didammer weet waar hij over praat, hij was afgelopen jaren trainer en coach van Nederlandse teams voor de kampioenswedstrijden brood bakken. Nu begeleidt hij in een andere functie de jonge bakkers naar het WK Boulangerie in Parijs, eind maart.



Terwijl Nederland twintig jaar geleden nog het niveau van een ontwikkelingsland had als het op brood bakken aankomt, scoort ons land hoog. De laatste jaren haalden de teams die hij coachte de finale, met als hoogtepunt een wereldkampioenschap in 2018.