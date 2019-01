Broodje eten en de hond voorlezen in de ‘nieuwe’ bieb

Daarnaast is het een doelgroep waarmee de bibliotheek meer in contact wil komen. Dat lukt nu nog onvoldoende, vindt Wolf.



Dit sluit ook aan bij het doel van de bibliotheek om meer aan educatie te doen. ,,Bij ons wordt niet meer alleen een boek geleend, maar we zetten ook in op leeseducatie voor laaggeletterden en mensen met taalachterstanden’’, zegt Wolf.



Die laatste groep is vaak afkomstig uit andere culturen en mede daarvoor is het ook het idee ‘een boek met een koek’ ontstaan. ,,In andere culturen is eten vaak heel belangrijk. Daarom vind ik het helemaal niet gek als wij straks in één of meerdere vestigingen een keuken hebben om bijvoorbeeld broodjes te maken’’, zegt Wolf. ,,We worden geen restaurant, maar het zou mooi zijn om ons eetaanbod uit te breiden.’’