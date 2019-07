Broods breidt uit naar oude zwembad in Ulft

Natuurlijk, het idee is al lang bekend van Amerikaanse fastfoodketens. Even door de drive om vanuit je auto hamburgers of kipnuggets te scoren. Voor verse, ambachtelijke producten als belegde broodjes of zoet is dat een ander verhaal. Broods was in februari 2013 de eerste drive-thru van Nederland die andere producten ging aanbieden dan de bekende Amerikaanse ketens. Daphne Kempers bedacht het samen met haar vader Eddie en ontwikkelde het verder tijdens haar studie aan de Hogere Hotelschool Den Haag. Uiteindelijk was het concept van Broods het onderwerp van haar afstudeerscriptie.