Brookduo naar Laren met Bottervleugelkes

Lothar M. (43) uit Epse bekent na 13 jaar aansteken dodelijke brand: ‘Gewacht tot mijn moeder is overleden’

De politie ging er 13 jaar lang van uit dat de brand in de Dorpsstraat in Mijdrecht, waarbij in april 2008 een bewoner omkwam, was ontstaan door kortsluiting. Totdat vorig jaar de 43-jarige Lothar M. uit Epse werd aangehouden. Hij bekende het vuur te hebben aangestoken.

16 februari