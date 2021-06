Brug over Oude IJssel is klaar voor een nieuw leven

Scouting Lievelde verliest grote hoeveel­heid hout bij afbranden van schuur: ‘Zeker nu we op kamp gaan is dat essentieel’

11:28 LIEVELDE - In een schuur van Scouting Sint Bernardusgroep in het bos bij de Flierdijk in Lievelde is in de nacht van vrijdag op zaterdag een schuur met een voorraad hout verloren gegaan. ,,We zijn erg geschrokken, maar het had nog veel erger kunnen zijn", aldus penningmeester Servy Milder.