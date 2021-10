Bruisende Muziek Meeting Achterhoek zonder muziek maar vol inspiratie

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Drie gemeenten op Biblebelt opnieuw rood na dag vol positieve tests, piek in Flevoland

23 oktober Er zijn 669 mensen positief getest in de veiligheidsregio’s IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland tussen gisterochtend en vanochtend. Dat zijn er 98 minder dan het piekaantal van een etmaal eerder. Op de Biblebelt is de situatie minder beroerd dan gisteren. Wel werden er in deze regio vandaag zes coronadoden geregistreerd.