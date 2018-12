Bryan uit Eibergen is een sterker mens dankzij Kempo

Als de 17-jarige Eibergenaar begin volgend jaar de zwarte band haalt, heeft hij het snel gefikst. Begin 2010 ontdekte Bryan Te Nahuis de vechtsport kempo, vanaf het eerste moment ging hij er vol voor. Met als voorlopig hoogtepunt de wereldtitel op het onderdeel semicontact in 2014 in Bulgarije. „Dat was de mooiste titel tot nu toe”, vertelt de kempoka, die op het NK in Arnhem goud won op de disciplines kata gewapend en kata ongewapend en zilver veroverde op het onderdeel full-contact. „Full-contact is mijn favoriete onderdeel en daar had ik ook graag goud op gewonnen. Maar ik ben superblij met dit resultaat. De kata-titels had ik zeker niet direct verwacht, terwijl ik wel meer had verwacht op het onderdeel semicontact.”