Buitenfilm ‘coronaproof’ vier avonden bij Stadsboerin

Column Stadse Fratsen: Zij die sterven gaan...

25 juli Aan de foto is niet goed te zien of het voor of na de daad is. Het zal wel ervoor zijn, want ik ontwaar wat onbestemds en breekbaars in mijn ogen. Alsof ik er toch ingeluisd ben, door mijn eigen vriendin nota bene die - het gezoem beu - eerder deze middag van de Welkoop terugkwam met het goedje dat alles moet vernietigen.