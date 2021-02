‘Buitengewoon Beltrum’ bijt in het zand bij Raad van State: kopje koffie bij cursussen mag, uitgebreide borrels en buffetten niet

Dat heeft de Raad van State gisteren in een definitieve uitspraak bepaald. Die uitspraak is geheel in lijn met een spoeduitspraak van afgelopen zomer. Toen wees de Raad al een verzoek van de Beltrumse familie Schilderinck van de hand om de dwangsom van 25.000 euro op te schorten. Dat was toen en ook nu nog niet zo’n probleem, omdat door corona toch alles stil ligt. Maar als de komende maanden de horeca en terrassen weer open gaan, hangt die dwangsom Schilderinck als een zwaard van Damocles boven het hoofd.

Overlast bij de buren

De hoogste bestuursrechter is het geheel eens met de gemeente dat het cursus- en educatiecentrum bij de woonboerderij in het verleden een paar keer te veel overlast bij de buren heeft opgeleverd. De Raad wijst op een evenement met een toneelvereniging in 2018 waarbij een klompendansgroep aanwezig was. Na het optreden bleven 35 mensen hangen voor wie een uitgebreid lopend buffet was georganiseerd.

Woonhuis met tuin

Dat soort evenementen plus catering wil de gemeente niet meer hebben. Immers, het gaat om een woonhuis plus tuin en niet om een horeca- of evenementencentrum. Schilderinck mag educatieve cursussen zoals bloemschikken organiseren. Er mag daarbij een kopje koffie of thee worden geschonken. Maar daar houdt het wel zo’n beetje mee op. Zodra Schilderinck maaltijden aanbiedt of tot in de late avond naborrelt met de bezoekers of cursisten is de kans aanwezig dat zij een dwangsom verbeuren.