Buitenlesdag voor Rekkense kleuters: speuren naar stoepplantjes

Winterswij­ker (64) had tientallen keren seks met tiener: ‘Hij liet zich leiden door lustgevoe­lens’

13 april WINTERSWIJK - Tientallen keren had Flip S. (64) bij hem thuis in Winterswijk seks met een tiener. De jongen was 13 toen de ontucht begon en het misbruik ging ruim 3,5 jaar door. S. moet zeven maanden de gevangenis in vanwege dit jarenlange misbruik, zo blijkt uit een uitspraak van de rechtbank in Zutphen.