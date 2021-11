Bulderende kanonnen, de Hongerwinter en V.V. Reünie: historie van Borculo komt tot leven in film

VIDEOBORCULO - Ruim drie jaar is er gefilmd, in binnen- en buitenland. Tientallen figuranten werkten mee. Door corona bleef de vierdelige documentaireserie over de historie van Borculo even op de plank liggen. Vrijdagmiddag gaat de film in première, daarna is hij voor iedereen te koop.

Een van de gasten bij de première is Els Bakker-Faber. Ze was 8 jaar oud toen ze op 21 januari 1945 samen met haar ouders, haar zusje Wil en de moeder en twee kinderen van een ander gezin aan een driedaagse voettocht van Amsterdam naar Borculo begon. Met een bakfiets door kou en sneeuw, op de vlucht voor de ontberingen van de Hongerwinter. Ze kregen onderdak bij café De Buitensingel in Borculo en maakten hier de bevrijding mee.

Bakfiets in de sneeuw

Els deelt haar herinneringen in de documentaire ‘Stad en Heerlijkheid Borculo’. Terwijl ze over de Hongerwinter spreekt, zie je filmbeelden van de bakfiets in de sneeuw. „Je kunt heel veel boeken schrijven over de geschiedenis, maar als mensen ze niet lezen, bereik je ze nog niet”, zegt Peter Nieuwenhuis van de stichting Borculo Beleef de Berkelstad. „Bewegende beelden geven net even iets extra’s. Iedere Borculoër moet de documentaire zien, dat is ons doel. Waarom zijn de dingen in Borculo gegaan zoals ze zijn gegaan? De geschiedenis hoort bij de identiteit van de stad.”

Erika Löwenberg schrijft een gedicht in het poëziealbum van haar vriendinnetje Hennie Veldink.

Zo hoor je bulderende kanonnen uit de Tachtigjarig Oorlog en zie je hoe het joodse meisje Erika Löwenberg een gedicht in het poëziealbum van haar vriendinnetje Hennie Veldink schrijft. Er is ook in het buitenland gefilmd, bij de graftombe van Bommen Berend in de dom van Münster, oftewel bisschop Christoph Bernhard Freiherr von Galen, in diens wapen het wapen van de Heerlijkheid Borculo is opgenomen.

Quote Ook zaken die relatief kort geleden zijn gebeurd, zijn al geschiede­nis Peter Nieuwenhuis, stichting Borculo, Beleef de Berkelstad

V.V. Reünie

De vier delen van de documentaire belichten ook de meer recente historie. Het laatste deel gaat onder meer over de bronzen beelden die de stichting vanaf 2015 in het centrum van Borculo heeft geplaatst. „Ook zaken die relatief kort geleden zijn gebeurd, zijn al geschiedenis”, zegt Nieuwenhuis. „Neem het hertenkamp, dat al 60 jaar lang deel uitmaakt van de Borculose samenleving. Of VV Reünie, daar hebben we ook gefilmd. De club is in 1932 ontstaan door het samengaan van twee voetbalclubs, Concordia en de Hagedissen.”

Film bestellen

De premièrevoorstelling is alleen voor genodigden. Een openbare vertoning van de documentaire is vanwege corona afgelast. De film kan wel worden besteld, via een link per e-mail (voor 10 euro) of op een dvd of usb-stick (17,50 euro). Dat kan via mail: p.nieuwenhuis3@kpnplanet.nl

Kanonschoten zoals in de Tachtigjarige Oorlog.

Bekijk hieronder de trailer van de vierdelige documentaireserie.