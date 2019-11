Bureau Drugszaken over drugslaboratoriums: ‘Het gebeurt ook hier om de hoek, in Berkelland’

Een stuk of vier magnetrons staan in de cocaïnewasserij. Johan Warmerdam heeft hem nagebouwd in de container, waar hij voorlichting geeft over ondermijning. De drugs komen niet meer alleen verstopt in bananendozen ons land binnen, legt hij uit. „Cocaïne wordt ingewassen in kleding, en er hier weer uitgewassen, met heel veel aceton. Vervolgens gaat het in magnetrons om te drogen. Of in oude centrifuges.”