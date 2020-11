Buren Barlo verzetten zich tegen vijf grote windmolens

Twee keer zo hoog

Volgens buurtbewoner Peter Zuidgeest gaat het om ,,molens met een ashoogte van 180 meter, met wieken erbij 250 meter, bijna net zo hoog als de Eiffeltoren. Dat is bijna twee keer zo hoog als de bestaande windmolens.” Zuidgeest en andere omwonenden vinden de door Aalten gekozen volgorde verkeerd. ,,Laten we over duurzame energie praten. Als je denkt aan windmolens zoek je er een geschikte plek bij. Nu wordt de plek al aangewezen en daarna mogen de inwoners meepraten.” Buren vinden het opmerkelijk dat Aalten de bouw van grote windmolens voorstelt terwijl er net voor honderdduizenden euro’s in de natuur van het naastgelegen Aaltense Goor is geïnvesteerd.

Zo ver is het nog niet

Volgens Jan Bongen van Hagenwind, het bedrijf van zeven landbouwers dat de acht bestaande molens exploiteert, is er geen concreet plan voor de bouw van extra windturbines. ,,Zo ver is het nog niet, er is alleen een gesprek geweest met de gemeente.”

In het park zelf is volgens Bongen geen ruimte om nieuwe molens te plaatsen, dat kan alleen daarbuiten. Dat de bouw van windmolens in het Aaltense plan staat is theorie. ,,Het is makkelijk om een plan te maken, maar dan is het nog lang niet uitgevoerd.”