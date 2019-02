Buren blijven boos over nieuw crematorium Etten: ‘Wij zijn in de steek gelaten’

Dit ondanks het aanbod van Bert van Asselt van GUV, initiatiefnemer van het crematorium, om verder te praten hoe de inrichting van het terrein en gebouw zo prettig mogelijk gemaakt kan worden voor de buurtbewoners.



,,Die mensen kunnen naar de Raad van State stappen, maar dat kost tijd, energie en geld. Geld dat we liever steken in verbeteren van de inpassing van ons plan, samen met de buurt’’, zegt Van Asselt.



De raad van de gemeente Oude IJsselstreek stemde onlangs unaniem in met de vestiging van het crematorium in het buitengebied tussen Etten en Zeddam. Vooral omdat er behoefte aan is: nabestaanden moeten soms dagen wachten voor er plek is in een ander crematorium in de buurt. De dichtstbijzijnde zijn die in Doetinchem (Yardenhuis Achterhoek) en Aalten (GUV). Verwacht wordt dat het aantal crematies in dit gebied in 2026 met bijna de helft is gestegen ten opzichte van 2016.