Buren die je van je Brinta tot aan je borreltje ergeren

Indrukwek­ken­de muurschil­de­ring van Miel (37) op Lochemse silo is na weken bijna klaar: ‘Heb de grootte verkeerd ingeschat’

13:08 Al wekenlang werkt kunstenaar Miel Krutzmann (37) op een hoogte van 50 meter aan zijn monsterproject: een enorme schildering op de silo van Op- en Overslag Coöperatie Oost Nederland in Lochem. Vrijdag zet hij de laatste puntjes op de i van zijn enorme klus. Dat is twee weken later dan hij had verwacht „Het is zo ongelofelijk groot, dat is nauwelijks in te schatten.”