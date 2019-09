‘Buren’ genieten van pleziervaart met berkelzomp de Jappe

BORCULO - Het wás altijd rustig. Soms wel érg rustig, aan de Berkel in de appartementengebouwen bij verzorgingshuis Careaz J.W. Andriessen. Sinds eerder deze maand is de waterloop tussen de Graaf Wichmanstraat en de Burgemeester Bloemersstraat via een nieuwe sluis bereikbaar voor de vrijwillige schippers van berkelzomp de Jappe. In het kader van burendag namen de schippers de senioren zaterdag ‘in de boot'. Letterlijk.

De 21 ouderen - inclusief een enkele jongere mantelzorger als begeleider - genieten deze zaterdag met volle teugen van het tochtje per berkelzomp. Vanaf de Zompenloze op de hoek van de Graaf Wichmanstraat en Het Elbrink zet de zomp eerst koers naar Het Elbrink. Om door de wijk varend uit te komen bij het ‘vogeleiland’. Een regenbui maakt van het geheel net even wat meer ‘watersport’ dan de bedoeling was. Maar meegenomen paraplu's houden het leed beperkt.

Eenmaal terug langs de thuisbasis van de zomp, varen de schippers verder, en openen collega's de nieuwe schutsluis. Vorige week werd deze officieel in gebruik genomen en deze week is al eerder een ‘scheepslading’ oudere Borculoërs rondgevaren: een gezelschap ouderen dat voor dagactiviteiten naar Careaz Andriessen komt.

Eiland

Op de nieuwe vaarroute staat zelfs een ‘nieuw’ eiland op het programma. Niet helemaal onontdekt natuurlijk, want de bewoners van de appartementencomplexen kijken er al jaren op uit. Maar een naam? “Het is een onbewoond eiland, tot nu toe. Al kunnen we daar natuurlijk verandering in brengen als we er eens iemand op achterlaten”, grapt een Berkelschipper. Het eiland is de afgelopen eeuw een keer aangelegd door het waterschap, bij het inrichten van dit stukje Berkel.

Zwaaien

De ‘buren’ genieten met volle teugen van de vaart die de Berkelschippers hen aanboden. Twee buurtbewoners die zich aanvankelijk voor de zompvaart opgaven maar bij nader inzien niet meevaren, zijn ook evengoed lovend over het initiatief. En bang voor ‘drukte’ op het water? “Drukte? Een beetje levendigheid is prima. Is er buiten wat te zien. En we zullen zwaaien hoor!”, reageert een passagier na afloop.