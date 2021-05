Buren Olde Beth vrezen huisvesting arbeidsmigranten in zalencentrum: ‘Dit accepteren we niet’

Wethouder ‘Harry de Hakker’ stopt met opgeheven hoofd in Zutphen: ‘Voelde me zwaar kloten’

29 mei Hij kwam met grote duurzaamheidsambities binnen, maar was de afgelopen jaren eigenlijk alleen maar bezig met bezuinigen en lasten verzwaren. Juist nu Zutphen na jaren weer eens structureel zwarte cijfers schrijft en er ruimte voor zijn ambities lijkt te ontstaan houdt Harry Matser (59) het als wethouder financiën voor gezien in het financieel geplaagde Zutphen. ,,Ik heb in het eerste jaar veel over me heen gekregen.’’