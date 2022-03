Buren stappen naar ombudsman om woningbouw Hoog-Keppel te stoppen

Het gaat om woningbouw op twee locaties: de voormalige gemeentewerf en dorpsschool De Bongerd, die leegstaat sinds de sluiting medio 2018. Op de laatste plek is een plan voor een complex met twaalf appartementen, op de werf moeten zes levensloopbestendige woningen komen.



Dorpsbewoners zijn hier van het begin af aan bij betrokken, maar werden plots gepasseerd toen het tot daadwerkelijke plannenmakerij kwam. Toen die plannen werden geopenbaard, klonk felle kritiek. Die spitste zich vooral toe op het ontbreken van starterswoningen. Van vernieuwing en verjonging in het vergrijsde dorp is zo geen sprake, menen bewoners.



Later ontdekten zij dat de ontwikkelaars die de huizen mochten bouwen, deels niet hebben voldaan aan voorwaarden. Zo sneuvelen er monumentale bomen terwijl die behouden zouden blijven, is gekozen voor een ontwikkelaar die eigenlijk te laat was met het bod en is het complex op De Bongerd te hoog.