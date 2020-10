Buren van vaten met blusschuim hebben appels met gif aan boom: ‘In 2018 nog van gegeten’

,,Daar schrokken we wel van", zegt De Wit, die samen met zijn vrouw in het huis woont. Daarnaast woont een gezin met twee kinderen, die met hun kavel ook tegen het terrein met de gifvaten zit. ,,Vorig jaar aten we al niet meer van de bomen, omdat we ons zorgen maakten over de vaten. Maar in 2018 nog wel.”



De tv-makers van De Monitor - die een reportage maakten over de gifvaten - zagen vier bomen in de belendende tuin staan. Zij kwamen op het idee de appels te laten onderzoeken door de Vrije Universiteit in Amsterdam.