Buren windturbines willen schadevergoeding voor irritant zoemgeluid

Zesde team Sterrenpa­let winnaar schoolbas­ket­bal­toer­nooi Eibergen

13:03 EIBERGEN - Het zesde team van basisschool Sterrenpalet is bij het jaarlijkse basketbaltoernooi van BC Picker Reds in de Pickerhal als winnaar uit de bus gekomen in de categorie mix jongens/meisjes groepen 7/8. Er deden 180 deelnemers van Eibergse basisscholen aan mee, verdeeld over 25 ploegen.