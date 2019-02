Burgemeester bedankt jonge helden die leven van man hebben gered

Veel belangstel­ling voor bezoek aan de Kruis­berg

17:14 DOETINCHEM - Maar liefst 5000 mensen hebben zaterdag de mogelijkheid aangegrepen om de Kruisberg in Doetinchem eens van binnen te bekijken. Het gebouw is eigendom van het Rijk maar staat te koop. Tot 2012 zat de gevangenis er in.