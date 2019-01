Burgemeester Berkelland: ‘Criminaliteit is niet iets van de grote stad’

Dat zei burgemeester Joost van Oostrum maandagavond in Rekken, op een avond over ondermijning. Hij gaf aan dat er momenteel gelobbyd wordt om hier iets aan te doen. De provincie Gelderland besloot een dag later vijftig procent van de kosten te subsidiëren, in afwachting van een regeling van het rijk.

Een gouden tip over een mogelijke hennepplantage of drugslab kreeg Van Oostrum niet in Rekken. „Maar daar was de avond ook niet voor bedoeld. Het ging om bewustwording.” Zelf probeerde hij de zestig bezoekers duidelijk te maken dat zij een belangrijke rol spelen in de veiligheid van hun omgeving. „U weet wanneer gedrag afwijkt. Luister naar uw onderbuikgevoel en meld het.”

Eind vorig jaar werd eenzelfde avond gehouden, toen in Neede. Bezoekers gaven na afloop aan dat ze een bepaalde plek verdacht vonden. Hun gevoel bleek juist, want niet veel later werd er een hennepplantage opgerold. „Criminaliteit is niet iets van de grote stad”, aldus Van Oostrum, die aangaf dat er in 2018 in totaal vijf plantages in de gemeente werden ontmanteld.

De meest recente cijfers laten zien dat in de afgelopen jaren in Overijssel en Gelderland steeds vaker drugsafval wordt gevonden. Maar niet in Berkelland. „Wat we vinden is slechts een derde van wat er werkelijk ligt”, gaf Freerk Jan Medendorp van de politie aan. Hij waarschuwde, want bijvoorbeeld mestkelders zijn populaire plekken voor het dumpen van drugs. „Juist omdat hier niets gebeurt is dit gebied interessant.”

Dat hield ook Paul van der Weiden van het Platform Veilig Ondernemen de bezoekers voor. Hij wees vooral op de gevaren van het verhuren van een schuur, want voor je het weet zit er iets in wat je niet wilt. „Check binnenmaten en buitenmaten, stel een contract op waarin staat dat er geen hennep in komt, dat er geen andere sloten worden gebruikt en dat er niet contant betaald kan worden. Laat dat ondertekenen. En noteer autokentekens, maak kopieën van ID-kaarten. Dat schrikt af.”

Op de vraag of één van de bezoekers van de avond wel eens benaderd was door een hennepteler kwam één reactie. Van een vrouw. Wat ze deed? Ze had geweigerd. „Want je kunt maar één keer nee zeggen.”