Burgemeester Berkelland in open brief op Facebook: inzet en hulp echt naoberschap

LIVE | Corona in de regio: Geluidswa­gen waarschuwt inwoners Steenwijk, burgemees­ter Heerde legt taken tijdelijk neer vanwege ziekte

17:16 Het aantal doden in Nederland als gevolg van het coronavirus blijft stijgen. In een dag tijd zijn 34 mensen overleden aan COVID-19, in totaal zijn dat er nu 213 in ons land. De overheid roept de rijksoverheid Nederlanders op minstens anderhalve meter afstand te bewaren. ‘Bent u ziek of verkouden? Blijf thuis!’ is het nadrukkelijke verzoek.